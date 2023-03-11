شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي يعتذر عن الإساءة للطلاب العراقيين في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات الطلاب العراقيين الدارسين في لبنان. وقدم السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، الشكر لرئيس الحكومة اللبنانية لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية لرعاية الطلاب العراقيين في لبنان. وحسب بيان للحكومة العراقية، أعرب ميقاتي خلال الاتصال، عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلاب العراقيين الدارسين في لبنان، مشيرا إلى اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم، وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي يعتذر عن الإساءة للطلاب العراقيين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.