شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. دراسة تكشف نجاحات مصر فى مشاريع الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات مستمرة تحققها الدولة المصرية فى مشاريع الطاقة الخضراء، حيث برزت تلك الإنجازات في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وتبرز في؛ توليد 20 % من الكهرباء من مصادر طاقة جديدة ومُتجددة بحلول نهاية العام 2022 الجاري، واستهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الإفريقية أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وكشفت الدراسة أن مصر عملت من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، ولفتت الدراسة أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية.