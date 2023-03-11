محامي ترمب يدلي بشهادته في التحقيق

من المقرر أن يدلي المحامي السابق لدونالد ترمب ومساعده، مايكل كوهين، بشهادته الاثنين القادم، أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، تحقق في مدفوعات الأموال الصامتة، التي تم دفعها نيابة عن الرئيس السابق، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.

ويعد كوهين شاهدا رئيسيا في تحقيق المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، وشهادته تأتي في وقت حرج، حيث يقترب المدعون من اتخاذ قرار، بشأن ما إذا كانوا سيطلبون اتهامات ضد ترمب.

المراحل النهائية

ويحتفظ المدعون أحيانًا بأهم شهودهم، حتى المراحل النهائية من تحقيق هيئة محلفين كبرى.

كان كوهين يجتمع بانتظام مع المدعين العامين في مانهاتن، في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك جلسة استمرت يومًا كاملاً للتحضير، لمثوله أمام هيئة المحلفين الكبرى، التي تستمع إلى أدلة في هذه القضية منذ يناير.

ورفض كوهين التعليق على المراسلين لدى مغادرته الاجتماع، كما رفض مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي رفض حتى الآن التعليق على التحقيق، تحديد ما إذا كان كوهين سيدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

انتقاد القضية

وواصل ترمب انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا القضية بـ «الاحتيال والظلم والسخرية والاستغلال الكامل والتام لإنفاذ القانون، من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية».

ويبدو أن المدعين يبحثون عما إذا كان ترمب، قد ارتكب جرائم في ترتيب المدفوعات، أو في كيفية محاسبتهم داخليًا في شركة ترمب.

و قد تكون إحدى التهم المحتملة تزوير السجلات التجارية، وهي جنحة ما لم يتمكن المدعون العامون من إثبات أن ذلك تم لإخفاء جريمة أخرى. ولم يتم اتهام أي رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.

الإدلاء بالشهادة

ودعا المدعون هذا الأسبوع ترمب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهي علامة أخرى على انتهاء مرحلة التحقيق.

وعادةً ما تكون دعوة موضوع التحقيق للمثول أمام هيئة محلفين كبرى، إحدى الخطوات الأخيرة قبل توجيه الاتهام المحتمل.

ويحق لترمب الإدلاء بشهادته بموجب قانون نيويورك، على الرغم من أن الخبراء القانونيين، يقولون إنه من غير المرجح أن يفعل ذلك، لأنه لن يفيد دفاعه وسيتعين عليه التخلي عن عباءة الحصانة، التي تُمنح تلقائيًا لشهود هيئة المحلفين الكبرى في ظل الدولة «قانون».