شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف هالاند.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على حساب فريق كريستال بالاس بهدف دون رد في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك.

مانشستر سيتي يتجاوز عقبة كريستال بالاس

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبى الفريقين من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف الفوز ومر الوقت دون حدوث جديد حتى وصلت الدقيقة الثامنة والسبعين حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء وتكفل بها إيرلينج هالاند ليسجلها بنجاح لتنتهى المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.