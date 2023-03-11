انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي "مثير" يخص عناصر داعش في سوريا والعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق بيان صدر اليوم السبت، زار كوريلا في الثامن من الشهر الحالي شمال شرق سوريا حيث تفقد القوات الأمريكية الموجودة فيها وعقد محادثات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن، كما زار سجنا يُحتجز فيه عناصر التنظيم ومخيمين يؤويان أفراد عائلاتهم وبينهم أجانب.وبعد تفقده سجن غويران في مدينة الحسكة، والذي استهدفه التنظيم بهجوم من الداخل والخارج مطلع العام 2022 أوقع مئات القتلى، قال كوريلا "بين المحتجزين في سوريا والعراق ثمة جيش حقيقي للتنظيم قيد الاعتقال".

وحذّر من أنه "في حال تحريرهم، ستشكل المجموعة تهديدا كبيرا"، موضحا أنه ما من حل عسكري لمعتقلي التنظيم.

وكرر المسؤول الأمريكي، الذي تقود بلاده التحالف الدولي ضد التنظيم، الإشارة إلى أن القتال ضد داعش هو "قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها"، مشددا على أنه "لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور التنظيم".