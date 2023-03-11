يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT دون تقطيع

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محمد الفلاح - شاهد مباراه مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2022/2023، يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقاء الناري الجامع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يسعى السماوي إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، لضمان البقاء في منافسات الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتطلع كريستال بالاس إلى تحسين موقفه في ترتيب المسابقة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ومن المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس مساء اليوم السبت، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا بالتشكيلة التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمى: إيديرسون.

وفي خط الدفاع: ووكر - أكانجي - روبن دياز - آكي.

الوسط: رودريجو - دي بروين - جندوجان.

الشق الهجومي: فيل فودين - جريليتش - هالاند.

موقف مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تقع كتيبة بيب جوارديولا في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يعاني كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.