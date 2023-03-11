يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس رابط يوتيوب LIVE NOW || مشاهدة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس هدف هالاند اليوم

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محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، المقرر أن تقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات البريميرليج.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتيبة السماوي التي تتطلع إلى مواصلة سكة الانتصارات، والبقاء في دائرة المنافسة الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، رفقة آرسنال الذي يعتلي صدارة ترتيب البريميرليج.

بينما يسعى كريستال بالاس إلى تحسين موقفه في جدول ترتيب البريميرليج، بتحقيق فوز لا بديل عنه، يضمن به البقاء في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف مانشستر سيتي وكريستال بالاس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي

يقع مانشستر سيتي في وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يرتكز كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

