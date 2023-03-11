شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس LIVE NOW.. مشاهدة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس دون تقطيع تعليق عصام الشوالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



ويسعى مانشستر سيتي للفوز في المباراة أمام كريستال بالاس، من أجل حصد الثلاث نقاط، ومحاولة الوصول للصدارة وخطفها من آرسنال.



ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر، برصيد 27 نقطة.



موعد مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس



وستنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.