شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. مفاجآت نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الرسمي تواجد كيفين دي بروين على دكة البدلاء، فيما بدأ جاك جريليش وإيرلينج هالاند وفيل فودين وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جون ستونز، أكانجي، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين،إيرلينج هالاند، جاك جريليتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتنقل فعاليات مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.