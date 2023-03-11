انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم دهوك ويعود لصدارة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450042-638141563259067293.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-11 | 19:19
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تمكن فريق الشرطة، اليوم السبت، من الفوز على نظيره دهوك بهدف نظيف.
وسجل الهدف الوحيد لاعب الشرطة احمد فرحان في الدقيقة 19 من الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب.
وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده من النقاط الى 42 نقطة، وجاء خلفه القوة الجوية قد تصدر ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة.
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