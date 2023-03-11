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الشرطة يهزم دهوك ويعود لصدارة الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450042-638141563259067293.png

2023-03-11 | 19:19

الشرطة يهزم دهوك ويعود لصدارة الدوري الممتاز

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تمكن فريق الشرطة، اليوم السبت، من الفوز على نظيره دهوك بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد لاعب الشرطة احمد فرحان في الدقيقة 19 من الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب.

 

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده من النقاط الى 42 نقطة، وجاء خلفه القوة الجوية قد تصدر ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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