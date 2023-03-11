الشرطة يهزم دهوك ويعود لصدارة الدوري الممتاز

تمكن فريق الشرطة، اليوم السبت، من الفوز على نظيره دهوك بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد لاعب الشرطة احمد فرحان في الدقيقة 19 من الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده من النقاط الى 42 نقطة، وجاء خلفه القوة الجوية قد تصدر ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة.