انت الان تتابع خبر بعد تأخره بهدف.. بايرن يقلب النتيجة ويتغلب على أوغسبورغ بخماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا عقب تفوقه على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، تلقى بايرن ضربة مبكرة عندما منح ميرجيم بريشا التقدم للفريق الضيف بعد دقيقتين.

ورغم غياب إريك مكسيم تشوبو-موتنغ، الذي هز الشباك في الفوز 2-صفر على باريس سان جيرمان، للإصابة، لم يواجه بايرن مشكلة هجومية.



وأدرك جواو كانسيلو التعادل لبايرن في الدقيقة 15، ثم أضاف الفريق هدفين بواسطة المدافع الفرنسي بنجامين بافار، قبل أن يكمل ليروي ساني الرباعية في نهاية الشوط الأول.

وقلص أوغسبورغ الفارق من ركلة جزاء من بريشا عند مرور ساعة من اللعب، لكن ألفونسو ديفيز أعاد تفوق بايرن بفارق ثلاثة أهداف عندما جعل النتيجة 5-2.

وأضاف إرفين كاردونا الهدف الثالث لأوغسبورغ في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك بايرن، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 على التوالي، 52 نقطة متقدما بثلاث نقاط على بروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على شالكه في قمة وادي الرور، في وقت لاحق من اليوم.

وتقدم لايبزيغ إلى المركز الثالث وله 45 نقطة، بعد تغلبه 3-صفر على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.

