أوزبكستان تهزم استراليا وتتأهل الى كاس العالم للشباب

تمكن منتخب اوزبكستان من الفوز، على نظيرة الاسترالي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية الفوز، لصالح منتخب اوزبكستان على حساب استراليا، ليتأهل بذلك المنتخب الاوزبكي الى نصف نهائي كأس اسيا اضافة الى كأس العالم للشباب.



وكان منتخب شباب العراق قد ضمن الصعود الى دور نصف نهائي كأس اسيا وكأس العالم للشباب بعد تغلبه على نظيره الإيراني بهدف دون رد.