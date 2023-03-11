اخبار العالم

أوزبكستان تهزم استراليا وتتأهل الى كاس العالم للشباب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر أوزبكستان تهزم استراليا وتتأهل الى كاس العالم للشباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450039-638141522102618216.jpg

2023-03-11 | 18:17

أوزبكستان تهزم استراليا وتتأهل الى كاس العالم للشباب

المصدر:

1,632 مشاهدة

تأهل منتخب اوزبكستان الى كأس العالم للشباب والى نصف نهائي كأس اسيا، اليوم السبت، بفوزه على استراليا بركلات الترجيح.
تمكن منتخب اوزبكستان من الفوز، على نظيرة الاسترالي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية الفوز، لصالح منتخب اوزبكستان على حساب استراليا، ليتأهل بذلك المنتخب الاوزبكي الى نصف نهائي كأس اسيا اضافة الى كأس العالم للشباب.


وكان منتخب شباب العراق قد ضمن الصعود الى دور نصف نهائي كأس اسيا وكأس العالم للشباب بعد تغلبه على نظيره الإيراني بهدف دون رد.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا