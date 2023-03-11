انت الان تتابع خبر مقتل 6 اشخاص جرّاء فيضانات مرتبطة بالإعصار "ياكو" في البيرو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاع المدني البيروفي على تويتر: "حتى اللحظة تم تسجيل 6 قتلى".

بدأت الفيضانات، التي تسببت بها أمطار غزيرة وطوفان مجاري المياه، هذا الأسبوع وتفاقمت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وطالت مناطق حضرية وريفية في مقاطعات لا ليبرتاد ولامبايكي وبيورا وتومبيس (شمال) على الحدود مع الإكوادور.



وقال رئيس جهاز الدفاع المدني سيسار سييرا لقناة "إكسيتوسا" الإذاعية إن "الإعصار ياكو، الذي بدأ على بعد 500 كيلومتر تقريبًا من السواحل البيروفية، هو ظاهرة غير اعتيادية جدًا أدّت إلى تكثيف هطول الأمطار في شمال" البلد".

ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية البيروفية إلى أن "هذا النوع من الإعصار غير المنظّم يختلف عن الأعاصير المدارية مرتبط بظاهرة إل نينيو المناخية التي تسبب ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ قبالة أميركا اللاتينية".

وأوضح مدير المعهد الوطني للدفاع المدني كارلوس يانييز أن "حتى اللحظة ومنذ بدء موسم الأمطار (قبل أكثر من 3 أشهر)، سُجّل 58 قتيلًا"، دون أن يحدّد ظروف أو تواريخ هذه الوفيات.