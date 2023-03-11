شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى سفير ناميبيا لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة ناميبيا لدى القاهرة اللواء فيليو هيفينداكا وعدد من أعضاء السفارة.

وأعرب وفد التنسيقية خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وناميبيا وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات.

وأكد الجانبين، على أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والتبادل التجاري والطيران والمجال الطبي وصناعة الدواء ، ونقل الخبرة بين الجانبين والتعاون فى المجال الثقافي والتعليمي.

ومن جانبه، أكد السفير هيفينداكا، على إمتنان دولة ناميبيا لدور مصر التاريخي في دعم إستقلال ناميبيا، وما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأبدى إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في ناميبيا.

وقام الجانب الناميبي بعرض فيلم قصير عن التطورات التي شهادتها دولة ناميبيا منذ الإستقلال وحتى وقتنا هذا.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وكلا من بسمة العقدة، ومحمد هندي، وأحمد الحمامصي، أعضاء التنسيقية