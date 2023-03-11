المصالحة مع السعودية ترفع سعر صرف الريال الإيراني

وارتفع الريال 25 % منذ 26 فبراير شباط عندما هبط إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 600 ألف مقابل الدولار. قدمت استعادة إيران علاقاتها مع السعودية دفعة مهمة.
وتم تداول الريال عند حوالي 450.000 مقابل الدولار اليوم السبت، حيث ادعى ممثل تجار صرف العملات في طهران أن الطلب على الدولار "انخفض إلى الصفر".
وبدأت العملة الإيرانية في التراجع عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في عهد أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018. وبحلول أغسطس 2022، بلغ الريال 300 ألف مقابل الدولار، بانخفاض 9 أضعاف منذ قرار ترمب.
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