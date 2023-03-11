شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدافع بورنموث عن إهدار صلاح ركلة الجزاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام آدم سميث لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي بورنموث، بالتعليق على إهدار محمد صلاح ركلة جزاء ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره بورنموث، بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء ليفربول، في شباك بورنموث ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث سميث لشبكة "بي تي سبورتس" البريطانية: بعض لاعبي ليفربول أخبروني أن ركلة الجزاء كانت قاسية.

وتابع: لقد كنت أقفز ولا أستطيع رؤية الكرة، ولست متأكدًا من موقفي، ذراعي كان منخفض، لذلك كانت هناك القليل من العدالة في النهاية أن محمد صلاح أهدر ركلة الجزاء.

وأتم: قدمنا عرضًا رائعًا في النهاية وحققنا 3 نقاط، نأمل أن نتمكن من استغلالها والاستمرار في النتائج الإيجابية والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.