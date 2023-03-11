شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عقب هزيمة ليفربول أمام بورنموث.. ورسالة مثيرة لـ صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره بورنموث، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره بورنموث، بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب في تصريحات لـ "بي تي سبورت": ماذا يمكنني أن أقول؟ لم تكن هذه مباراتنا أبدًا، لقد كنا مهيمنين في الشوط الأول ولكنفي الغالب وضعنا الكرة في اللحظة الخطأ ضد فريق متكتل.

وتابع: لقد قاموا بهجمات مرتدة كما أرادوا، أعتقد حقًا أن المساحات التي كان علينا اللعب بها كانت واضحة للغاية، ومفتوحة للغاية، كانالباقي مشغولًا إلى حد ما بتغطية المساحات الأخرى، ولم نستخدم ذلك كثيرًا بشكل كافٍ.

واستكمل: الأشياء الصغيرة تحدث فرقًا كبيرًا ثم أصبحنا متأخرين 1-0، لقد فعلوا نفس الأشياء لكنها كانت ناجحة بما فيه الكفاية لأننا لمندافع عنها بشكل جيد، وبعد ذلك اعتقدت أننا بدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني ثم حصلنا على ركلة جزاء وفقدناها وبعد ذلك كنا في عجلةمن أمرنا.

وعن هدف فيليب بيلينج: لا يمكننا تجاوزه بالكامل، تمرير الكرة، عدم تغطية المساحة، لم أعد أعرف 100% بعد الآن كيف كان التمركز،أحتاج إلى مشاهدته مرة أخرى.

وأشار عن ركلة الجزاء المهدرة من محمد صلاح: آخر ركلة جزاء حصلنا عليها في الدوري كانت منذ فترة طويلة، وهي افتراضية تمامًا، ولكن إذا سجلناها، فقد تنقلب المباراة، لا تجعل الأداء أفضل ولكن يمكن أن تغير النتيجة على الأقل، محمد صلاح يسجل الأهداف، ويسجل الكثير من الأهداف لكنه أضاع ركلة الجزاء، هذه هي الحياة.