انت الان تتابع خبر الجهد الخدمي يعلن انجاز العمل في منطقة شاكر العاني غربي بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهد الخدمي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "باشر الجهد الخدمي أعماله في شوارع منطقة شاكر العاني في يوم الخامس من تشرين الثاني الماضي وأعلن انتهاء العمل هذا اليوم".

وأضاف: "استهدف فريق الجهد المناطق العشوائية المشيدة على الأراضي الزراعية"، موضحا انه "تضمن العمل إنجاز أعمال خدمية وبنى تحتية كالماء والمجاري والإكساء والأرصفة والكهرباء والصحة والتربية وهي تشكل البنية التحتية للخدمات التي يحتاجها المواطن، ووفقاً للمواصفات المطلوبة كونها استحقاقا للمواطنين".



وأشار الجهد الخدمي الى انه "سيكون فريق الجهد في منطقة السلاميات في الأيام القادمة، كما أن منطقة الدوانم اقتربت من الانتهاء بعد وصول الأعمال فيها إلى 80 بالمئة".