انت الان تتابع خبر إيران تعلن عن شراء طائرات "سوخوي-35" من روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها في نيويورك، إن "طائرات سوخوي-35 المقاتلة مقبولة من الناحية الفنية لإيران، وقد أبرمت إيران عقداً لشرائها".

ولم يتضمن التقرير أي "تأكيد روسي للاتفاق، كما لم يكشف عن تفاصيله".



يمتلك سلاح الجو الإيراني بضع عشرات فقط من الطائرات الهجومية، وهي طائرات روسية وأخرى أمريكية متقادمة حصلت عليها قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وقالت البعثة إن "إيران استفسرت أيضاً عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى" لم تكشف النقاب عنها، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية.

