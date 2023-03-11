شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تتفقد مشروعات حياة كريمة بإسنا في محافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك في ختام زيارتها الميدانية لمحافظة الأقصر.

وزار الوفد البرلماني، قرية الدير أكبر قرى مدينة إسنا، وتفقد مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد الابتدائية المشتركة، المطورة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تفقد مجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي.

واستمع الوفد لشرح من المهندس أحمد النوبي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، عن خطة إنشاء وإحلال وتجديد المدارس؛ لتخفيف كثافة الطلاب في الفصول.

وقال النوبي، إن الخطة تشمل مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات الخطة الاستثمارية، والتي تشمل إنشاء وتوسعة وتجديد 40 مدرسة منهم 31 مدرسة بإسنا، و9 مدارس بأرمنت منهم 5 مدارس إنشاء جديد.

وأوضح أن المشروعات في قرية اسنا بخصوص تطوير وإنشاء المدارس ستخفض الكثافة في الفصول إلى 37 طالبا بعدما كانت 60 طالبا، قائلا: "المشروعات في الأقصر تشمل 5 مدارس إنشاء، 4 إحلال كلي، و5 إحلال جزئي، وتوسعات، و2 مدرسة تم عمل تعلية لهما، وإنشاء 450 فصلا، وصيانة في حوالي 60 مدرسة.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.