انت الان تتابع خبر وزيرا العدل العراقي والمغربي يوقعان بروتوكول تفاهم بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير العدل العراقي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، ان "زيارة رئيس مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل المغربي الى وزارة العدل العراقية تأتي بدعوة من وزارة العدل العراقية".

وأضاف: ان "هذه الزيارة تهدف لإقامة العلاقات العدلية والقانونية بين الدولتين لتنظيم شؤون رعايا الدولتين"، موضحا ان "بغداد مستعدة لاستضافة اجتماعات المجلس".



وأشار شواني الى انه "تم توقيع بروتوكول تفاهم بين الدولتين تضمن قضايا عديدة تصب في مصلحة البدلين، وتم وضع اساسات لابرام اتفاقات لتسليم المحكومين في السجون لكلا الدولتين".

من جانبه اكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، انه "في المستقبل القريب سترون الكثير من الزيارات الى بغداد وسنتبادل التعاون في المجالات العدلية ومجالات أخرى".

وأضاف: "حصلت لنا لقاءات مع رئيس الوزراء والعديد من المسؤولين وكانت القاءات مثمرة وتوجه للتعاون ويتضح ذلك من خلال جدية العراق في عودة العرب اليه، وجرى التباحث في قضايا المطلوبين والمحكومين وقضايا تتعلق بالاستثمار".

