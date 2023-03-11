انت الان تتابع خبر العراق والمغرب يبحثان تعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق ومملكة المغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا".وأضاف: "أشاد وزير العدل المغربي، بما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة"، مشيرا إلى "تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لاسيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات".

من جانبه أكد الأعرجي، بحسب البيان على أن "حكومة السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وبضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية".

وأشار البيان الى ان "اللقاء شهد أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري، وأهمية التعاون والعمل على تفكيكه وإنهائه، لما لذلك من أثر كبير على أمن واستقرار المنطقة".