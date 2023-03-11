السوداني يهنى ليوث الرافدين بالتأهل الى كأس العالم

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "نهنئ ونبارك تأهل منتخبنا الوطني، لكرة القدم الى بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في اندونيسيا".

وأضاف: "كل الدعم لشبابنا وهم يمثلون العراق في المحافل الدولية".



وكان منتخبنا الشبابي قد ضمن بطاقة التأهل الى كأس العالم بعد التغلب على نظيره الإيراني بهدف دون رد.