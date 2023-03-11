شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تشارك فى ماراثون القاهرة لدعم الصحة النفسية والجسدية بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مؤسسة حياة كريمة في ماراثون القاهرة في نسخته العاشرة الذي انطلقت فعالياته اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية، وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالرياضة، مع تركيز الاهتمام بشكل خاص بذوي الهمم، عن طريق توفير الامكانيات اللازمة لهم من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية عن طريق التوعية ضد التنمر.

وأكدت المؤسسة على استمرار حملة جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات الماراثون، وتنفيذ عددِ من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت حملة لجمع التبرعات في الجناح الخاص بها في المعرض التحضيري لانطلاق الماراثون في الفترة من 3 إلى 7 مارس، سعيًا من المؤسسة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى "حياة كريمة" وذلك لتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة للمواطنين من ذوي الهمم، ومن أجل تجهيز صناديق الحماية الاجتماعية، استعدادًا لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، في إطار مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلًا عن تنفيذ حملات للتوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة.

وتعد مؤسسة "حياة كريمة الراعي الرسمي لماراثون القاهرة في نسخته العاشرة، والذي تنظمه شركة ievents الرائدة في مجال تنظيم الأحداث والفعاليات، وشركة "Cairo Runners " المتخصصة في تنظيم الماراثونات الرياضية، بهدف دعم الوعي المجتمعي بالصحة العقلية والنفسية، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق بمنطقة مصر الجديدة.

وتتميز هذه النسخة من "ماراثون القاهرة" المقامة تحت شعار "Run For It "، بطبيعة خاصة، والدعوة إلى تغيير النظرة المجتمعية ورفع الوعي ونشر المفاهيم الصحيحة عنها، ودعم الدمج والتنوع المجتمعي.

كما يساهم الماراثون في إظهار الجمال الحقيقي للقاهرة، وما تتميز به من امتزاج الطرز المعمارية المتنوعة في حي مصر الجديدة ما بين الروماني والفرنسي والحديث، وينقسم الماراثون إلى 4 فئات هم، النصف ماراثون مسافة 21 كيلو متر، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق آخر لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر.