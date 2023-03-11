شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القبائل العربية: مصر مستهدفة.. والرئيس السيسي يعيد بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مؤتمر مجلس شيوخ القبائل العربية برئاسة الشيخ علي فريج، حيث يتطرق المؤتمر لعدد من المحاور، أبرزها حشد الصفوف خلف القيادة السياسية، وتعبئة الرأي العام ضد حملة الشائعات التي تحاول التشكيك في حجم الإنجازات التي تحققت وتحاول زرع الفتنة بين الشعب والقيادة".

كما يناقش المؤتمر الاهتمام بتوعية شباب القبائل العربية ورعايتهم حتى لا ينخدعوا بالشعارات الكاذبة والانضمام للتنظيمات المعادية.

وقال الشيخ علي فريج رئيس مجلس القبائل العربية، إن القبائل العربية داعمة للدولة، واستطاعت أن تكون قدوة للشعوب وبها صفات طيبة مزروعه فيها، ونحن في مرحلة ينبغي فيها توحيد الصفوف خلف القيادة السياسية.

ووصف "فريج" الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر القبائل العربية المقام الآن بمقر حزب إرادة جيل، بأنه مخلص وصادق ولا يبحث عن شعبية إنما يعيد بناء البلد" مضيفا:" من دور القبائل العربية تعريف الشباب بالإنجازات المهولة التي يريد أعداء الوطن التقليل منها، لأن مصر مستهدفه داخليا وخارجيا ويردون أن تكون مصر تابعة وهذا لن يحدث، ودور القبائل إظهار وتعريف الشباب بما يحاك بالوطن.

وواضح فريج أنه الأمور في مصر كانت تسير بشكل جيد ولكن أزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هي أزمات عالمية أثرت على الشأن الداخلي.

وأشار إلي أن دور القبائل العربية ورموزها من شيوخ القبائل، توعية الشباب بهذه المرحلة الخطيرة وضرورة حماية البلد من خلال تعريف شباب القبائل بما يحاك للبلد، وعلى القبائل مسؤلية كبيرة في حشد الصفوف خلف القيادة السياسية.



اجتماع مجلس القبائل العربية (1)



اجتماع مجلس القبائل العربية (2)



اجتماع مجلس القبائل العربية (3)



اجتماع مجلس القبائل العربية (4)