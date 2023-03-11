شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: صرفنا 440 مليون جنيه تعويضات نزع ملكية للمواطنين منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بيان بإجمإلى عدد العقود المحررة وجملة المتحصلات المالية حتى يوم 9 مارس 2023، وذلك خلال لقاءه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم السبت، بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال محافظ الأقصر، إن إجمإلى عدد العقود 1732، وعدد العقود المنتظر تحريرها 743، وإجمإلى عدد الطلبات الكلية 9666، وإجمإلى عدد الطلبات ألفعلية 9410، موضحاً أن إجمإلى المتحصلات 261 مليونا و457 ألف جنيه، وإجمإلى المستهدف من العقود 465 مليون و727 ألف جنيه، ونسبة العقود 70%.

وسأل المهندس السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هل لو فتحنا باب التقنين مرة أخرى سيتقدم مواطنون بطلبات أم لا؟، فرد المحافظ وبعض المسئولين عن ملف التقنين بأن هناك العديد من المواطنين ينتظرون فتح باب التقنين مرة أخرى لتقديم طلبات.

وتابع المحافظ: "ليس بينى وبين المواطن خلاف، نراعى المواطن وكذلك حق الدولة، ولا أزايد على مواطن عشان يحبنى ولا يكرهني، واستجبنا للأهإلى بتخفيض أسعار التقنين نحو ثلاث مرات، والأقصر هى المحافظة الوحيدة التى خفضت التسعير من 100% إلى 44%".

وأشار المستشار مصطفى ألهم، إلى أنه تم صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين منذ 2014 حتى الآن بقيمة 440 مليون جنيه لتنفيذ قرارات النزع والأحكام القضائية الصادرة بفروق أسعار أو استيلاء أو تعويضات شاغلين، متابعا: "نراعى مسئولية الدولة تجاه مواطنيها حيث تعطيهم حقوقهم".

وأوضح أن الإيرادات المحققة فى العام المإلى 2021/2022 تبلغ 110 ملايين و898 ألف جنيه، بزيادة 33.8 مليون جنيه عن العام المإلى السابق، وهناك مديونية مستحقة لصالح المحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأهدى المستشار مصطفى ألهم، درع المحافظة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، كل من النواب؛ أحمد إدريس، محمد العماري، بهاء أبو الحمد، بهجت الصن، باهى أمين، أمانى الشمولي، زينب السوالمي، محمد عبد العليم الشيخ، محمد عطا الله إسماعيل، وائل زكريا الأمير.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: على عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.