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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر رابط يوتيوب.. بث مباشر ليفربول وبورنموث دون تقطيع هدف محمد صلاح اليوم

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محمد الفلاح - يترقب متابعي كرة القدم الإنجليزية، مباراة ليفربول أمام نظيره بورنموث، ضمن منافسات بطولة .
ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

مباراة ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2022-2023
 

يدخل ليفربول المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة. 
بينما يتواجد بورنموث في المركز الآخير بجدول ترتيب البريمرليج، برصيد 21 نقطة.
 

ويتبقى لفريق ليفربول مباراة مؤجلة في بطولة الدوري الإنجليزي، أمام
 

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 
 

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره بورنموث، اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.
 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وسيتم نقل مباراة ليفربول أمام نظيره بورنموث، في الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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