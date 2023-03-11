شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي تشهد مفاجآت نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بورنموث في المواجهة التي ستقام اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي

وشهد تشكيل فريق ليفربول الرسمي العديد من المفاجآت حيث فضل المدير الفني كلوب البدء بستيفان بايتشيتش منذ بداية المباراة بجواره فابينيو وهارفي إليوت، وجاء تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ستيفان بايتشيتش، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

ترتكز كتيبة الريدز في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة البريميرليج برصيد 42 نقطة، بينما يعاني بورنموث في المركز الأخير برصيد 21 نقطة فقط لا غير.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل فعاليات مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق أحمد البلوشي