يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث جودة عالية دون تقطيع تعليق عربي || مشاهدة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي رابط يوتيوب

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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023، تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر أن تقام أمام بورنموث ضمن افتتاح منافسات الجولة الـ 27 من البريميرليج 2022/2023.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث جودة عالية

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ويقع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على بورنموث مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يتسلح يورجن كلوب بالتشكيل التالي أمام أصحاب الأرض:-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - إبراهيم كوناتي - أليكسندر أرنولد.

الوسط: فابينيو - جوردون هيندرسون - هيرفي إليوت.

الشق الهجومي: جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح.

الجدير ذكره يقع ليفربول خامسًا لترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 20 برصيد 21 نقطة فقط لا غير.

