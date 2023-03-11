بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت LIVE NOW في الدوري الإنجليزي. مشاهدة ليفربول ضد بورنموث هدف صلاح العالمي

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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/203، يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقاء المرتقب، المقرر أن يجمع بين ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ليفربول الذي يسعى إلى مواصلة صحوته في مسابقة البريميرليج، بعد الفوز المثير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الأنفيلد.

بينما يتطلع بورنموث إلى تحسين موقفه في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي والهروب من دائرة الهبوط إلى الدرجة الأولي.

توقيت مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف ليفربول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي

ترتكز كتيبة الريدز في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة البريميرليج برصيد 42 نقطة، بينما يعاني بورنموث في المركز الأخير برصيد 21 نقطة فقط لا غير.

