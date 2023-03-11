شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات وأنغولا تبحثان علاقات التعاون والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، علاقات التعاون والتنمية مع ضيفه الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو.

واستقبل رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، لورينسو الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد، وتناول اللقاء بحث مسار تطور علاقات التعاون وفرص تعزيز شراكات بناءة خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس أنغولا عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة وما يرتبط بها من مسائل في مقدمتها الطاقة والبيئة والمناخ وغيرها.