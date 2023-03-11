شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال وزير خارجية الإمارات عن اتفاق السعودية وإيران؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت دولة الإمارات باستئناف العلاقات بين الرياض وطهران مؤكدة إيمانها بأهمية العمل على دعم الحوار الإيجابي بين دول المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، السبت، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن ترحيب دولة الإمارات باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على ترسيخ مبادئ حسن الجوار ودعم الحوار الإيجابي والمثمر بين دول المنطقة الذي يقودها إلى البناء والتنمية ويرسخ التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها.

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بشدة دور جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذه الخطوة التي قادت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

وشدد على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية - الصينية وكذلك العلاقات المتميزة بين الصين والدول الخليجية كافة.

كما أكد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات والسعودية، معربا عن تمنياته للمملكة الشقيقة -قيادة وحكومة وشعبا- دوام التقدم والازدهار والاستقرار والرخاء.

وأمس الجمعة، أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية التوصل إلى اتفاق، برعاية صينية، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيا معارضا.