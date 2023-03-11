شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرة تحمل 14 طنًا من المساعدات للمتضررين من الشتاء في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 14 طنًا من المساعدات الإغاثية وتشمل بطانيات ومستلزمات شخصية، ومصابيح إضاءة لمساعدة المتضررين في أوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسي، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

يذكر أن شحنة المساعدات الحالية سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

في أكتوبر( تشرين الأول) 2022 تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين.

كما دشنت دولة الإمارات جسرًا جويًا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طنًا من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولدًا كهربائيًا و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلًا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.