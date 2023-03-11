شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أبوظبي للدفاع المدني" يكرم فريق الإمارات المشارك في عمليات زلزال تركيا وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرم مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري فريق الإمارات للبحث والإنقاذ تقديرًا لجهوده الإنسانية والعملياتية الكبيرة ضمن مهمة "الفارس الشهم /2" لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا.

وأعرب العميد الظاهري عن تقديره لجهود الفريق في المهمتين وحرصه الشديد على الإسهام القوي في إنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وأداء المهام باحترافية كبيرة في العثور على الناجين ليقدم نموذجًا مشرفًا للتفاني في خدمة الوطن ومثالًا يحتذى به لكافة الجهات الإنسانية والإغاثية.



وأكد اعتزاز وفخر القيادة الرشيدة بالأدوار الريادية لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ ومختلف الجهات الإغاثية والإنسانية في أداء واجبها الإنساني الذي يعكس مكانة الإمارات وتميزها المستمر بين دول العالم المتقدمة في مد أيادي الخير والعطاء لشعوب العالم.