شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية خطوة هامة للمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية تعتبر خطوة هامة لاستقرار المنطقة.

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية خطوة هامة للمنطقة

وكتب الشيخ عبدالله بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم السبت: "عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".

يذكر أن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية أعلنتا أمس الجمعة عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في اتفاق رعته الصين.