شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يبحث ورئيس أنغولا تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل لورينسو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الضيف وبحث معه مسار تطور علاقات التعاون وفرص تعزيز شراكات بناءة خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تعود بالخير على شعبيهما.



كما استعرض رئيس الدولة ورئيس أنغولا عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة وما يرتبط بها من مسائل في مقدمتها الطاقة والبيئة والمناخ وغيرها.