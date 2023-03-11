شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد لرئيس الامارات: مواقفك ستبقى مسطرة في تاريخ الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بذكرى ميلاده التي توافق اليوم السبت 11 مارس (آذار).

ونشر الشيخ محمد بن راشد قصيدة مغناه تشيد بقائد الدولة ومسيرته وإنجازاته، بدأت برسالة صوتية قال فيها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات".