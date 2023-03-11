شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إماراتيون وعرب يحتفون بذكرى ميلاد رئيس الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برسائل محبة وتقدير، احتفى مسؤولون ومواطنون إماراتيون وعرب، اليوم السبت، بذكرى ميلاد رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي توافق 11 مارس (آذار) من كل عام.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رسائل تهنئة وتقدير لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى ميلاده، وعبر المغردون والمدونون عن خالص أمنياتهم لرئيس الدولة بموفور الصحة والعافية ودوام النجاح والتقدم.

ونشر مواطنون إماراتيون وعرب رسائل تهنئة، عبروا فيها عن محبتهم وتقديرهم للشيخ محمد بن زايد، مستذكرين العديد من مناقبه القيادية والوطنية والإنسانية، وأشادوا بقراراته الحكيمة وسياسته المنهجية التي يقود بها الإمارات إلى مصاف الدول وإنجازاته تجاه دعم شعبه والدفع به نحو الأمام في كافة المجالات.



وعبر هاشتاقات #ميلاد_أسد_الإمارات و#نحبك_محمد_بن_زايد، تمنى المغردون لرئيس الدولة عمرًا مديدًا زاخرًا بالنجاح والعطاء والصحة الوافرة، وتداول المغردين صورًا صمموها بأنفسهم للشيخ محمد بن زايد تحمل عبارات المحبة والتقدير، إلى جانب مقولات وطنية وإنسانية لرئيس الدولة، فيما تصدر وسم #ميلاد_اسد_الامارات قائمة ترند الإمارات بما يزيد عن مليوني مشاهدة حول العالم حتى الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت الإمارات.