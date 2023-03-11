شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يشاهد تجربة عملية للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الوفد البرلماني من خلال تقنية الربط الإلكتروني تواصل الشبكة مع مختلف الجهات، ومنها تقرير عن حالة معبد الأقصر وعن عدد السياح به وجنسياتهم وما يدور علي أرض الواقع، كما شاهد الوفد تجربة أخري لهيئة الإسعاف وعن طبيعة العمل والمستجدات الخاصة بالعمل اليوم، والحالات، وعن حالة الطرق المحيطة بالمحافظة ومدي وجود إبلاغ عن حوادث أو نقل مرضي من عدمه وقبلة المستشفيات المستقبلة لهم، وجودة خدمة التعامل مع المرضي، كما شاهد الوفد تقرير عن المنظومة الطبية ومدي جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات أو حالات الطوارئ.
وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الأقصر، نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.
كما تفقد الوفد البرلماني مشروع تطوير وامتداد الكورنيش بمدينة الأقصر بطول 3000 مترا، وأشاد الوفد البرلماني بالمستوى الذي شاهدوه في امتداد الكورنيش ليكون متنفسا للمواطنين.
ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.