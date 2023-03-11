شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يشاهد تجربة عملية للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على مشاهدة تجربة عملية في الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة.

وشهد الوفد البرلماني من خلال تقنية الربط الإلكتروني تواصل الشبكة مع مختلف الجهات، ومنها تقرير عن حالة معبد الأقصر وعن عدد السياح به وجنسياتهم وما يدور علي أرض الواقع، كما شاهد الوفد تجربة أخري لهيئة الإسعاف وعن طبيعة العمل والمستجدات الخاصة بالعمل اليوم، والحالات، وعن حالة الطرق المحيطة بالمحافظة ومدي وجود إبلاغ عن حوادث أو نقل مرضي من عدمه وقبلة المستشفيات المستقبلة لهم، وجودة خدمة التعامل مع المرضي، كما شاهد الوفد تقرير عن المنظومة الطبية ومدي جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات أو حالات الطوارئ.

وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الأقصر، نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.