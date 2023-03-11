شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: يوم الشهيد يذكرنا بأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الاحتفالات الرسمية والشعبية بيوم الشهيد هي تذكرة حقيقية بأبناء مصر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن ونعيش جميعا في أمن وآمن".

وأضاف "مطر" أن يوم الشهيد ذكرى نستلهم منها العبر والقيم، ونوضح للأجيال الحالية معاني الشرف والانتماء والتضحية من أجل الوطن الغالي، مشيرا إلي أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، رسالة حب وإخلاص ودعم وطمأنينة وأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعم الشهداء وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن.

ويتزامن يوم الشهيد سنويا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض فى عام 1969، الذى يعد واحدًا من أشهر العسكريين فى تاريخ مصر والعرب في النصف الثاني من القرن العشرين، وفى التاسع من مارس لعام 1969 توجه القائد عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق من حرب الاستنزاف، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.