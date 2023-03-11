«هجوم الربيع الكبير على روسيا» .. أوكرانيا تستقبل شحنات عسكرية ضخمة

الشارقة - اميمة ياسر - تحضر أوكرانيا ل"الهجوم المضاد" أو ما يسمّى بـ"هجوم الربيع"، وذلك في وقت زادت فيه معدلات الضربات الروسية، بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

ووفق ما يقول مراقبون، لشبكة سي إن إن، فإن ما يشجع أوكرانيا على الهجوم، هو ما تعانيه من تراجع كاسح أمام الروس في باخموت، لذا، تريد تعويض ذلك، إضافة إلى أنها في طريق استلام عدد من الأسلحة النوعية التي كانت تطالب كييف الغرب وحلفاءها بها؛ أبرزها منظومة "باتريوت" الأميركية والتي وصلت إلى الأراضي الأوكرانية، صباح الجمعة.

وأكد سفياتوسلاف بودولاك، مسؤول عسكري أوكراني في جبهة دونباس، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، وصول المنظومة الصاروخية الأميركية لكن دون تفعيلها حتى الآن، مشيرًا إلى وصول المزيد من الدعم العسكري بوتيرة أسرع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المنظومة الصاروخية "باتريوت" لم تكن وحدها التي وصلت حديثًا للجيش الأوكراني، حيث تسلمت كييف خلال الأسبوع الماضي العديد من الصفقات؛ أبرزها جسور مائية ومدرعات (Stryker) الأميركية، بجانب دبابات من بولندا.

يرى سفياتوسلاف بودولاك، المسؤول العسكري الأوكراني في جبهة دونباس، أن بلاده في طريقها لاستنشاق هواء القوة من جديد بتدبير هجوم معاكس أو تنفيذ ما يطلق عليه "الصمود الفاعل" دون انسحابات كما حدث في محوري سوليدار وباخموت، وغيرهما من الأراضي والمدن الاستراتيجية.

أوضح المسؤول العسكري الأوكراني، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن استشعار روسيا بالخطر تزايد مع قرب توالي الإمدادات الغربية التسليحية القوية، وبدأت باستخدام صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

وسلّمت بولندا اوكرانيا، 10 دبابات من أصل 14 دبابة من طراز (ليوبارد 2).

وأعطتها، قذائف من عيار 155 ملم بكميات كبيرة من أوروبا.

كما تتلقى، القوات الأوكرانية جسورًا حديدية لعبور الدبابات من ضفة إلى أخرى عبر الأنهار.