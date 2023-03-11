«روسيا تستولي على أسلحة أوكرانيا وترسلها لإيران» .. واشنطن: نريد إلحاق هزيمة «معقولة» بروسيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف سيث مولتون، النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق تخسر فيه روسيا الصراع في أوكرانيا، لكن هزيمتها يجب أن تكون "معقولة" كي لا تنعكس على الاستقرار العالمي.

قال النائب مولتون بهذا الصدد: "لا أعرف ما إذا كان سقوط الحكومة الروسية سيكون مفيدًا لاستقرار العالم. على سبيل المثال، أنا أتحدث عن انتشار الأسلحة النووية، لذلك، أقول إننا نتمنى لروسيا هزيمة مخزية".

وأضاف مولتون، خلال خطاب في معهد هدسون، "سقوط الحكومة بأكملها ليس شيئًا نريده حقًا"، مشيرًا إلى أن واشنطن مهتمة تمامًا بانتصار كييف وهزيمة روسيا، لكنها لا تريد أن تخسر روسيا كثيرا في الوقت نفسه.

وشدد مولتون على أن الولايات المتحدة "ليس لديها نية لتدمير روسيا"، داعيًا إلى زيادة إمدادات ذخيرة المدفعية الثقيلة والدبابات والأسلحة الهجومية الأخرى إلى أوكرانيا لضمان نجاح كييف في ساحة المعركة.

معدات أسلحة صغيرة محمولة على الكتف

كشفت مصادر مطلعة، لشبكة CNN، إن روسيا أرسلت لإيران بعض الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا واستولت عليها القوات الروسية خلال المعارك، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن طهران ستدرس تلك الأسلحة بهدف التوصل لوسائل مضادة لها.

وأضافت المصادر أن خلال العام الماضي، شهد مسؤولون في الولايات المتحدة ودول غربية و"الناتو" عدة حالات استولت فيها القوات الروسية على معدات أسلحة صغيرة محمولة على الكتف، بما في ذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، و"ستينغر" المضادة للطائرات، التي اضطرت القوات الأوكرانية، في بعض الأحيان، إلى تركها في المعارك.



وتابعت المصادر أن في كثير من هذه الحالات، نقلت روسيا المعدات جوا إلى إيران لتفكيكها وتحليلها، ومن المحتمل أن يحاول الجيش الإيراني صنع نسخته الخاصة من تلك الأسلحة.