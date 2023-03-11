شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى ينصف الأم بأحقية أولادها فى الحصول على الجنسية المصرية.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "اكتساب الجنسية لأبناء الأم"، استعرض خلاله حكما قضائيا ينصف الأم والزوجة المصرية بأحقية أبنائها الأربعة السوريين باكتساب الجنسية المصرية جملة واحدة، وذلك بعد أن رفضت جهة الإدارة طلبهم، إلا أن المحكمة استجابت لهم طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية يحسم النزاع، وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم قضائى ينصف الزوجة المصرية بأحقية أبنائها الأربعة السوريين باكتساب الجنسية المصرية.. جهة الإدارة ترفض طلبهم والمحكمة تستجيب.. والقانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية يحسم النزاع

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