اخبار العالم

حكم قضائى ينصف الأم بأحقية أولادها فى الحصول على الجنسية المصرية.. برلماني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى ينصف الأم بأحقية أولادها فى الحصول على الجنسية المصرية.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "اكتساب الجنسية لأبناء الأم"، استعرض خلاله حكما قضائيا ينصف الأم والزوجة المصرية بأحقية أبنائها الأربعة السوريين باكتساب الجنسية المصرية جملة واحدة، وذلك بعد أن رفضت جهة الإدارة طلبهم، إلا أن المحكمة استجابت لهم طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية يحسم النزاع، وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم قضائى ينصف الزوجة المصرية بأحقية أبنائها الأربعة السوريين باكتساب الجنسية المصرية.. جهة الإدارة ترفض طلبهم والمحكمة تستجيب.. والقانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية يحسم النزاع

 

  

                                        برلمانى 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا