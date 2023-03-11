شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يتفوق على تشافي وزيدان وفقا للاتحاد الدولي.. تقرير صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، تحقيق رقم قياسي فريد للاعبي الدوري الإنجليزي لما يسبق تحقيقه من كبار، بعد أن تم إدراجه فى قائمة أفضل صانعي الألعاب بالتاريخ، بعد أن حل فى المركز الثالث برصيد 141 نقطة.

ووفقا للإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى المركز الأول برصيد 284 نقطة، فى حين جاء أندرياس أنيستا فى المركز الثاني برصيد 197 نقطة، ليأتي من بعدهم مباشرة النجم البلجيكي دي بروين برصيد 141 نقطة، متوفقا على العديد من اللاعبين الكبار.

حيث أن دي بروين قد تفوق على كلا من النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد والكرة الفرنسية، كما أنه تفوق على مدرب برشلونة الحالي، ونجم البرسا السابق، تشافي هرنانديز، والذي فشل فى معادلة هذا الرقم.



دي بروين الصانع الأفضل فى إنجلترا

ومما لا شك فيه أن دي بروين يعد أفضل ممرر على الآطلاق فى تاريخ السيتي والدوري الإنجليزي، فعلى الرغم من بدايته الهزيلة وغير الموفقة مع تشيلسي، إلا أن جوارديولا نجح فى جعل النجم البلجيكي أفضل صانع للألعاب بالبيرميرليج.

لذلك فإن اللاعب يعد أحد المقربين من جوارديولا بشكل شخصي، على خلفية العلاقة الوطيدة التى تجمع الثنائي فى السيتي، وثقة المدرب الكبيرة فى اللاعب بأسوء ظروفه.