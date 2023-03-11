شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وبورنموث في المباراة التي ستقام اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ليفربول وبورنموث

وقبل المباراة فإن فريق ليفربول يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة من لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات.

بينما يحتل فريق بورنموث المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة من لعب 25 مباراة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الهزيمة في 14 مواجهة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في البداية عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق أحمد البلوشي، كما ستنقل عبر القنوات المفتوحة التالية:

Setanta Sports Ukraine HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 8 (13B) 13 شرق 12437 أفقي 29900 DVB-S2 8PSK 3/5 ناجرافيشن Eutelsat W1 10 شرق 12149 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 5/6 ناجرافيشن

Diema Sport 2 HD