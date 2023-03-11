شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العالمية والأوروبية من معرفة معلق مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستقام اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

مباراة ليفربول وبورنموث

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعى فريق ليفربول في هذه المباراة من تحقيق الفوز على حساب فريق بورنموث من أجل احتلال مركز جيد في الدوري الإنجليزي ومحاولة الوصول إلى مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق بورنموث يسعى لتحقيق الفوز على ليفربول خاصة أن المواجهة سوف تقام على أرضية ملعب الفريق الصاعد إلى البريميرليج هذا الموسم.

معلق مباراة ليفربول وبورنموث

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية نقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير أحمد البلوشي.