شكرا لقرائتكم خبر عن من الأقرب للحصول على خدمات كين اليونايتد أم البايرن؟ كشف الحقيقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن سيكون هناك صراع كبير بين مسئولي اليونايتد وبايرن ميونخ من أجل التعاقد فى الصيف المقبل، مع أحد هدافي الدوري الإنجليزي المهاجم المخضرم هاري كين، لاعب نادي توتنهام.

وأضافت الصحيفة، البايرن يريد كين منذ الموسم الماضي، ولكن دخول اليونايتد بقوة فى الساعات الأخيرة سيزيد من صعوبة الصفقة على الفريق البافاري فى جميع الأحوال.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب يمثل أولوية كبري لدي كلا من تين هاج وكذلك ناجلسمان، مما يجعل توتنهام المستفيد الأول من رحيل اللاعب فى الصيف المقبل، والذي أصبح لا يمتلك خيارات آخري سوي رحيله.

حيث سينتهي عقد كين مع توتنهام فى صيف 2024،مما يحتم على الفريق اللندني رحيل اللاعب خلال المريكاتو الصيفي المقبل، لتجنب رحيل اللاعب بشكل مجاني بنهاية عقده.



موقف اللاعب من الرحيل عن توتنهام

ومما لا شك فيه أن كين أصبح أكثر اللاعبين حرصا داخل اليونايتد على المغادرة، فر ظل عدم قدرته على تحقيق الألقاب داخل فريقه الإنجليزي، بعد توديع دوري الأبطال بهذا الشكل المخزي أمام ميلان.

ولكن فى الوقت نفسه، لم يظهر كين عن رغبته وخطوته القادمة فى الإستمرار داخل البيرميرليج بقميص اليونايتد، أم الإنتقال لخوض تحدي جديد فى البندوسليجا مثل ماني داخل البايرن.