انت الان تتابع خبر طليقة جورج الراسي تحاول الانتحار ووالدها ينقذها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، تمّ تداول فيديو لجويل وهي تتناول أقراص أدوية بكميات كبيرة كي تنهي حياتها، غير أن وسائل اعلام لبنانية ذكرت أن والدها أنقذها وتمّ نقلها الى المستشفى واجراء غسيل معدة لها.

وقالت جويل بالفيديو "عم أعمل شيء بحياتي ما اتخاليت رح اعمله بس عم أعمل شي لأنه خلص بطل عندي حل، وجو ابني بس تشوف هالفيديو اعرف أنني أحببتك كثيرا ورح ضل صليلك والسبب هو بيك وكل أفراد عائلته ويلي كانوا معهم هم والدي ووالدتي وقدامك رح اعملن مامي".



يذكر أن جورج رحل عن عالمنا في آب 2022 إثر تعرضه لحادث سير مروع على الحدود اللبنانية السورية عن عمر 39 عامًا.