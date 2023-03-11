انت الان تتابع خبر الشمري يترأس اجتماع لجنة اعادة الاستقرار والأمن المجتمعي في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري ترأس، في مقر الوزارة، اجتماع لجنة اعادة الاستقرار والامن المجتمعي في محافظة ديالى"، مبينة ان "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة إعادة القرى المهجرة ومتابعة باقي الملفات المؤثرة على الجانب الأمني".واضافت ان "الاجتماع حضره رئيس ديوان الوقف السني ووكلاء وزارات النفط والموارد المائية والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل اضافة الى مستشار رئيس الوزراء".