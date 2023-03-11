انت الان تتابع خبر اليوم.. مدريد لتقليل فارق الصدارة والليفر لإثبات صحوته امام بورنموث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةبورنموث X ليفربول – 3.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X برينتفورد – 6 مساء - beIN Sports 3 HD Premiumليدز يونايتد X برايتون – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1ليستر سيتي X تشيلسي – 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premiumتوتنهام X نوتينجهام فورست – 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premiumكريستال بالاس X مانشستر سيتي – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد X إسبانيول – 4 مساء - beIN Sports HD 1

إلتشي X بلد الوليد – 6.15 مساء - beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X رايو فاليكانو – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2 English

فالنسيا X أوساسونا – 11 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X أودينيزي – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1

نابولي X أتالانتا – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1

بولونيا X لاتسيو – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X أوجسبورج – 5.30 مساء

لايبزيج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 5.30 مساء

آينتراخت فرانكفورت X شتوتجارت – 5.30 مساء

هيرتا برلين X ماينز – 5.30 مساء

شالكة X بوروسيا دورتموند – 8.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير X رين – 7 مساء

ستاد بريست X باريس سان جيرمان – 11 مساء