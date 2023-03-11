انت الان تتابع خبر اليوم.. مدريد لتقليل فارق الصدارة والليفر لإثبات صحوته امام بورنموث والان مع التفاصيل
بورنموث X ليفربول – 3.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون X برينتفورد – 6 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
ليدز يونايتد X برايتون – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
ليستر سيتي X تشيلسي – 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
توتنهام X نوتينجهام فورست – 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X مانشستر سيتي – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مدريد X إسبانيول – 4 مساء - beIN Sports HD 1
إلتشي X بلد الوليد – 6.15 مساء - beIN Sports HD 1
سيلتا فيجو X رايو فاليكانو – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2 English
فالنسيا X أوساسونا – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X أودينيزي – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1
نابولي X أتالانتا – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1
بولونيا X لاتسيو – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X أوجسبورج – 5.30 مساء
لايبزيج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 5.30 مساء
آينتراخت فرانكفورت X شتوتجارت – 5.30 مساء
هيرتا برلين X ماينز – 5.30 مساء
شالكة X بوروسيا دورتموند – 8.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أوكسير X رين – 7 مساء
ستاد بريست X باريس سان جيرمان – 11 مساء